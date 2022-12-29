Москва, 29 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал исполнить новогодние мечты трех ребят в рамках всероссийской благотворительной предновогодней акции «Ёлка желаний», сообщает телеканал «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава МИД России снял с ёлки три шарика с желаниями: Максим из Москвы мечтает побывать на подводной лодке, Михаил из Воронежской области хочет получить в качестве подарка гитару, а Дарья из Запорожской области хочет получить роль в спектакле.

«Хорошо, будем стараться», — заявил Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту пятилетней девочки о новом велосипеде.

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