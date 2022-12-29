Харьков, Украина, 29 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, сообщает 29 декабря украинский ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в 12:20 мск. Сегодня власти Украины объявили её в этом регионе во второй раз — вскоре после отмены режима тревоги по всей территории.

Напомним, режим воздушной тревоги, который длился на Украине 29 декабря несколько часов, отменили, причём в последнюю очередь — в Одесской области.