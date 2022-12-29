Энгельс, Саратовская область, 29 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Распространяемые 29 декабря в соцсетях сообщения о работе ПВО возле Энгельса Саратовской области проверяют сотрудники оперативных служб. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Mil.ru ПВО

«Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители, выехали оперативные службы для проверки», — сообщили журналистам.

Напомним, в ночь на 26 декабря в Энгельсе был сбит украинский БПЛА. От упавших обломков погибли трое военнослужащих, обслуживавшие аэродром базирования стратегических бомбардировщиков.