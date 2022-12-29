Москва, 29 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Набор товаров и услуг для расчёта уровня инфляции расширен Росстатом. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба российского статистического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Отмечается, что с 1 января 2023 года для ежемесячного расчёта уровня инфляции (индекса потребительских цен) в набор товаров и услуг для него будет входить 566 позиций, тогда как в 2022 году для этого используется 558 позиций.

Также указывается, что в список для ежемесячного расчёта уровня инфляции были включены: молоко питьевое цельное пастеризованное жирности более 3,2%, сухие приправы и специи, детский творожок, молоко для детей, детский крем, детская соска (пустышка), бутылочка для кормления и детское автомобильное кресло, а также чемоданы, офисная бумага, смарт-часы и гипсокартон.

При этом уточняется, что также статистическое ведомство будет учитывать цены на проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования, поездки на Черноморское побережье и в Крым, а также речные круизы на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря из данных Росстата стало известно, что за октябрь в России выросла сумма реальной заработной платы. Величина роста по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,4% в годовом выражении.