Москва, 29 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз. Соответствующий законопроект размещён в базе законодательной деятельности Госдумы, предаёт корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

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«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств ― участников Договора о создании Союзного государства, подписанное в городе Минске 19 июня 2020 года», ― указано в статье 1 проекта документа.

Отмечается, что основной целью соглашения является создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы.

Соглашение предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз 19 июля 2020 года подписали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Документом предусмотрено, что иностранные граждане смогут въезжать с белорусской визой на территорию России, а с российской визой — на территорию Белоруссии. Срок действия визы установлен до 90 дней.

Белорусская палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента страны) ратифицировала документ 28 октября, Совет республики — 20 ноября. 10 декабря 2020 года закон о ратификации соглашения между правительствами Белоруссии и России, предусматривающего взаимное признание виз, подписал белорусский президент Александр Лукашенко.

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