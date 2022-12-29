Ереван, 29 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Россию начать обсуждение блокады Нагорного Карабаха на уровне Совбеза ООН. Это заявление он сделал 29 декабря на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Пашинян отметил, что трёхстороннее соглашение Москвы, Еревана и Баку предусматривает гарантии безопасного передвижения по Лачинскому коридору, который в настоящее время перекрыт жителями Азербайджана.

«В этих условиях с чётким разъяснением ситуации должны выступить российский миротворческий контингент в Карабахе и РФ, которые взяли конкретные обязательства в сфере безопасности перед народом Нагорного Карабаха», — сказал Пашинян.

Он заявил, что от России ждут оценку ситуации и план возобновления сообщения с Арцахом. Армянский премьер-министр также подчеркнул, что РФ входит в Совбез ООН.

«Если Россия не может обеспечить безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе, то сама должна инициировать в Совбезе ООН рассмотрение вопроса наделения российского миротворческого контингента мандатом СБ ООН или направления в Карабах дополнительного миротворческого многонационального контингента», — заявил глава армянского правительства.

По его словам, Ереван поддерживает нахождение российских миротворцев в Арцахе, но против того, чтобы они лишь наблюдали за «вытеснением» армян из Нагорного Карабаха.

Напомним, Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря жителями Азербайджана, называющими себя эко-активистами. Руководство российских миротворцев ведёт переговоры о разблокировании единственной дороги в Нагорный Карабах.