Москва, 29 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга 29 декабря обратила внимание на недопустимую украинскую и западную пропаганду в информационном пространстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В ходе украинского кризиса наглядно проявляется не просто недопустимый, но уже преступный характер украинской и западной пропаганды», — отметила Захарова.

В качестве примеров представитель МИД РФ привела фейковые демонстрации улиц Бучи, Изюма, вокзала в Краматорске, а также разрушенного драматического театра и родильного дома в Мариуполе: «Слова остались, а материалы расследования преданы забвению».

Ранее Захарова в ходе брифинга раскритиковала идею киевской стороны провести «мирный саммит» на площадке ООН.