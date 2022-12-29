Харьков, Украина, 29 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В опасности находится критическая инфраструктура Харьковской области, написал 29 декабря в своём телеграм-канале глава региона Олег Синегубов.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Он заявил, что был нанесён удар четырьмя ракетами по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова. Чиновник, отметив, что в регионе всё ещё опасно, призвал жителей оставаться в укрытиях.

По неподтверждённым данным, в Харькове повреждена 29 декабря ТЭЦ-3, в результате чего в ряде районов города отключили свет, отопление и горячую воду.

Ранее городские власти Харькова заявили о приостановке движения поездов метро.