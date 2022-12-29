Москва, 29 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Госдума в январе намерена обсудить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Обсуждение инициативы стоит в планах палаты парламента на январь 2023 года, следует из календаря законопроектной работы Госдумы.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают установить МРОТ в размере 20 тыс. рублей.

Принятие закона потребует выделения 1,1 трлн рублей, в том числе около 348 млрд рублей из федерального бюджета и 232 млрд — из региональных бюджетов.

Вместе с тем с 1 января 2023 года МРОТ повышается до 16 242 рублей в месяц, (то есть на 963 рубля). Действующий с 1 июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 рублей в месяц.