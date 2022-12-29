Улан-Удэ, 29 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту пятилетней девочки о новом велосипеде. Об этом политик сообщил 29 декабря в своем телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM С Новым годом!

«Мне попалось новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево. Она попросила велосипед. Вместе уже обкатали его», — написал Алексей Цыденов в социальной сети.

По словам главы Бурятии, эта акция приносит радость больше взрослым.

«Когда видишь радость ребенка, получающего долгожданный подарок, — это здорово», — отметил Алексей Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» поможет исполнить мечту мальчика из города Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа (НАО). Желание ребенка исполнит глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.