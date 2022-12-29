Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. На пятницу, 30 декабря, в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в пресс-службе городского правительства. Утром и днём в этот день на улицах ожидается гололёд.

Желтый

«Период предупреждения (действует) с 06 часов до 14 часов 30 декабря», — уточнили в Смольном, сославшись на данные Росгидромета.

Напомним, что жёлтый уровень обозначает потенциально опасную погоду. В связи с этим власти Петербурга просят жителей и гостей Северной столицы проявлять особую осторожность при перемещении по городу пешком и на транспорте.

Добавим, по данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в ближайшие дни в городе продолжатся температурные «качели» с переходом через ноль градусов. В настоящее время с Северной Атлантики в сторону города на Неве движется очередной циклон, а к новогодней ночи придет циклон Liddy.

«Сразу после Нового года, днем 1 числа, намечается еще один циклон, который принесет такое тепло, которое способно замахнуться и на наш новогодний экстремум», — добавил Колесов, напомнив, что пока рекордным считается 1 января 2017 года, когда в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха достигла +4,5 градуса.