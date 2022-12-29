Захарова: РФ не даст Западу «замести под ковёр» ЧП на «Северных потоках»
Захарова заявила, что Россия не позволит Западу «замести под ковёр» теракт на «Северных потоках»
Москва, 29 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Ситуацию с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не позволит странам Запада «замести под ковёр» Россия. Об этом 29 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Понятно также, почему заинтересованные западные страны продолжают игнорировать призывы к проведению прозрачного, объективного, профессионального и деполитизированного расследования, которое призвано установить и покарать виновных. Россия не позволит в очередной раз произвести манипуляцию под названием «заметаем все под ковёр», — сказала она.
При этом Захарова подчеркнула, что правда о взрыве на указанных трубопроводах окажется неудобной для стран Запада, так как это идеологически и политически подготовленный террористический акт, совершённый в момент, когда западные страны, очевидно, исчерпали возможности для использования экономических и политических рычагов давления по сворачиванию этого проекта, «приступили к плану Б и уничтожили физически эту гражданскую инфраструктуру».
Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в этом случае речь идёт как о беспрецедентной атаке на транспортную инфраструктуру международного уровня, так и о крайне опасном прецеденте, на который мировое сообщество должно крайне жёстко отреагировать.
«Поэтому будем добиваться справедливости, выяснения подоплеки этого тяжкого преступления», — пояснила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива режима Киева о том, чтобы провести на площадке ООН 24 февраля «мирный саммит», — это бредовая идея и пиар-акция Вашингтона.