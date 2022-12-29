Москва, 29 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Ситуацию с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не позволит странам Запада «замести под ковёр» Россия. Об этом 29 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Понятно также, почему заинтересованные западные страны продолжают игнорировать призывы к проведению прозрачного, объективного, профессионального и деполитизированного расследования, которое призвано установить и покарать виновных. Россия не позволит в очередной раз произвести манипуляцию под названием «заметаем все под ковёр», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что правда о взрыве на указанных трубопроводах окажется неудобной для стран Запада, так как это идеологически и политически подготовленный террористический акт, совершённый в момент, когда западные страны, очевидно, исчерпали возможности для использования экономических и политических рычагов давления по сворачиванию этого проекта, «приступили к плану Б и уничтожили физически эту гражданскую инфраструктуру».

Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в этом случае речь идёт как о беспрецедентной атаке на транспортную инфраструктуру международного уровня, так и о крайне опасном прецеденте, на который мировое сообщество должно крайне жёстко отреагировать.

«Поэтому будем добиваться справедливости, выяснения подоплеки этого тяжкого преступления», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива режима Киева о том, чтобы провести на площадке ООН 24 февраля «мирный саммит», — это бредовая идея и пиар-акция Вашингтона.