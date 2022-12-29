Киев, 29 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги отменён на всей территории Украины, сообщает 29 декабря украинский ресурс для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Режим воздушной тревоги действовал в ряде регионов порядка восьми часов, в западной части Украины — на протяжении примерно пяти часов.

Ранее власти ряда украинских областей объявили о взрывах и серьёзных перебоях с электроснабжением. В частности, проблемы наблюдались в Киеве и во Львове.