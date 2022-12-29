Запорожье, Запорожская область, 29 декабря, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 29 декабря в своем Telegram-канале сообщил об отключении электроэнергии в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Во многих районах подконтрольного режиму Зеленского города Запорожье введены экстренные отключения электричества и пропала вода», — сказал Рогов.

Ранее в Запорожье, как и по всей подконтрольной Украине территории, была объявлена воздушная тревога.

В среду, 28 декабря, Владимир Рогов сообщил о подрыве пешеходного моста в Пологах Запорожской области боевиками вооруженных сил Украины.