Саратов, 29 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В детской поликлинике в городе Саратове произошло возгорание. Об этом 29 декабря сообщили в региональном главке МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

Согласно полученной информации, возгорание произошло на втором этаже в кабинете УЗИ в трехэтажном здании детской поликлиники №4 в Саратове. В результате инцидента эвакуировали 60 человек.

Причиной возгорания, по сообщению, стало короткое замыкание электросети.

Как сообщало ИА REGNUM, перегрев электрической плиты, согласно предварительным данным, является причиной возникновения пожара в многоквартирном доме в Омске 29 декабря, в результате которого погибли три человека, в том числе полуторагодовалая девочка.