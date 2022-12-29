Шойгу высоко оценил работу парламентской группы по координации СВО
Шойгу указал на важность работы парламентской координационной группы по вопросам СВО
Москва, 29 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Работа парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) требует постоянного и длительного внимания, она чрезвычайно важна. Такую оценку 29 декабря на первом заседании группы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно», ― подчеркнул генерал армии.
Он отметил, что идея о создании подобного объединения возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин эту инициативу поддержал.
Напомним, в состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат Федерального Собрания и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет её первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
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Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснил, что главная задача группы ― выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции.
Он добавил, что координационная группа будет заниматься в том числе контролем полноты и своевременности выплат военнослужащим, правильности их начислений. В задачи группы также входит формирование в режиме онлайн тепловой карты проблем в регионах РФ, связанных с обеспечением мобилизованных и их семей всем необходимым.