Москва, 29 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Работа парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) требует постоянного и длительного внимания, она чрезвычайно важна. Такую оценку 29 декабря на первом заседании группы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно», ― подчеркнул генерал армии.

Он отметил, что идея о создании подобного объединения возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации. Президент России Владимир Путин эту инициативу поддержал.

Напомним, в состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат Федерального Собрания и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет её первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснил, что главная задача группы ― выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции.

Он добавил, что координационная группа будет заниматься в том числе контролем полноты и своевременности выплат военнослужащим, правильности их начислений. В задачи группы также входит формирование в режиме онлайн тепловой карты проблем в регионах РФ, связанных с обеспечением мобилизованных и их семей всем необходимым.