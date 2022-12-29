Одесса, Украина, 29 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Одесской области повреждён объект критической инфраструктуры, сообщает 29 декабря «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Источники «Думской» сообщают, что был прилёт по объекту критической инфраструктуры в Одесской области, в самом городе не было», — говорится в сообщении.

По непроверенным данным, взрыв прогремел на подстанции Усатово в Одесской области. Удар был нанесён по автотрансформатору 330/110 кВ.

Ранее украинские власти объявляли в Одесской области воздушную тревогу, которая продлилась около четырёх часов. К настоящему моменту она отменена.

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