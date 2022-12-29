Москва, 29 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Москве 1 января 2023 года может быть побит рекорд самой высокой температуры воздуха для этого дня за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом 29 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потепление в Москве

Как отметил синоптик, самым тёплым 1 января за всю историю метеорологических наблюдений в Москве было 1 января 1973 года, когда температура воздуха в городе составила +4,2 °C.

«Вполне возможно, первый день 2023 года вплотную подберется к этим температурам, а может, и перепишет эти тёплые достижения», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Леус уточнил, что декабрь 2022 года заканчивается не характерной для зимы погодой, и, хотя в начале месяца температура воздуха была на восемь градусов ниже климатической нормы, к концу декабря она с фактически сравнялась с нормальными значениями, отставая от них только на 0,2 °C.

«Причём ближайшие дни лишь добавят тепла в метеорологическую статистику. Предварительные прогнозы на январь также окрашены в красные, тёплые цвета», — добавил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал увеличение количества оттепелей в стране.