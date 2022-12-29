Пекин, 29 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй на брифинге 29 декабря заявил, что военно-морские учения России и КНР показали решимость сторон поддерживать стабильность в мире.

Минобороны России Совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2022»

«Военно-морской флот обеих стран продемонстрировал решимость и способность Китая и России усиливать совместный ответ на угрозы безопасности на море, а также поддерживать мир и стабильность на международном и региональном уровнях», — отметил Кэфэй.

Ранее представитель минобороны Китая также в ходе брифинга назвал военное сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной Республики плодотворным.