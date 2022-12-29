Самара, 29 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Самарской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий погибли девять человек, передает «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое произошло утром 29 декабря в Сызранском и Камышлинском районах Самарской области. Отмечается, что ДТП произошли при неблагоприятных погодных условиях.

Первое происшествие произошло на 867-м километре автодороги М-5 «Урал»: в Сызранском районе столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ». Водитель и четыре пассажира легковушки погибли на месте. Второе ДТП произошло на 1176-м км автодороги М-5 «Урал» в Камышлинском районе. В результате столкновения автомобилей ВАЗ и грузовика Volvo в составе автоприцепа погибли водитель и три пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Петровском районе Саратовской области пострадали пять человек, включая четырёхлетнего ребёнка.