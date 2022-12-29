Чернигов, Украина, 29 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. На территории Черниговской области 29 декабря прогремели взрывы, сообщает 29 декабря телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Также сообщается, что на границе Черниговской и Киевской областей сработали системы ПВО.

Добавим, что на территории Украины 29 декабря объявлена воздушная тревога: в Черниговской области — с 7:04 мск, в Киевской области — с 7:02 мск.

Минобороны России не объявляло о нанесении массированных ракетных ударов по украинской территории 29 декабря.