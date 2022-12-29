Херсон, 29 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации и маршрутах российских военных, сообщает 29 декабря ЦОС ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Согласно полученным данным, на территории Херсонской области задержан агент спецслужб Украины, собиравший сведения о ВС РФ. Данные, как сообщается, передавались кадровому сотруднику СБУ по WhatsApp.

«В задачи агента входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений», — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Против 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, подозреваемый арестован, ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР сообщили об уничтожении свыше 20 киевских боевиков за сутки.