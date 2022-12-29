Москва, 29 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Перед новогодними праздниками в аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» было задержано или отменено свыше 50 рейсов. Это 29 декабря следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выдача багажа в аэропорту «Шереметьево»

Согласно этим данным на 11:05 мск, в «Шереметьево» было задержано семь рейсов, в «Домодедово» — 17 рейсов задержано и четыре отменено и во «Внуково» — 15 рейсов задержано и семь отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания сможет использовать иностранные самолеты Boeing и Airbus ещё более семи лет.