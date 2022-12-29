Гонконг, Китай, 29 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Российские войска нанесли серьёзный урон ВСУ, за несколько месяцев уничтожив почти весь запас беспилотников, которые были у Киева до начала спецоперации. Согласно отчету Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), речь идёт о 90% из нескольких тысяч БПЛА. Они были сбиты к лету, что вынудило киевский режим запросить дополнительные летательные аппараты у Запада. Такие данные в статье Asia Times приводит автор публикации Габриэль Онрада.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотник

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«Россия, возможно, уже одерживает верх в радиоэлектронной войне на Украине, выводя из строя беспилотники противника и ослепляя её артиллерию», ― отмечается в материале.

Также указано, что российская система РЭБ значительно снизила разведывательные преимущества Киева, которые позволяли гораздо меньшим артиллерийским силам ВСУ наносить весомые удары в начале конфликта.

«Российские средства радиоэлектронной борьбы вывели из строя большинство украинских беспилотных летательных аппаратов, при этом средний срок службы небольшого квадрокоптера сократился до трёх полётов, а у моделей с неподвижным крылом — до шести», ― указано в отчёте RUSI.

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Отмечается, что российская армия располагает широким спектром систем радиоэлектронной борьбы. Так, на вооружении стоят такие комплексы как «Красуха», «Москва», «Мурманск-БН», «Борисоглебск» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным Минобороны России, с начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 2734 беспилотника киевских боевиков.