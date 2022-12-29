Донецк, 29 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 20 человек личного состава. Об этом 29 декабря сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Министерство обороны Российской Федерации ВС России

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили: две гаубицы, один танк, одну самоходную артиллерийско-миномётную установку, а также пять единиц бронированной и автомобильной техники.

«Потери в живой силе противника составили более 20 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в захваченных режимом Киева Львовской, Житомирской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины прогремели взрывы.