Керчь, Крым, 29 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в беседе с журналистами 29 декабря сообщил, что восстановление левой части Крымского моста идет с опережением графика.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Сегодня могу сказать, что у нас конец марта плановый срок. Я получаю ежедневный доклад в восемь утра и в восемь вечера, по состоянию на сегодняшний день мы идем с опережением на несколько дней», — рассказал Хуснуллин.

Ранее в Министерстве транспорта Российской Федерации сообщали о временно ограничении движения по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Напомним, что 28 декабря Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил об обеспечении теплом более одной тысячи домов в Мариуполе.