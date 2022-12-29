Чебоксары, 29 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. «Резиденция Деда Мороза» на Красной площади в Чебоксарах — это частный проект, инициатива предпринимателя, поэтому вход платный. Так чебоксарские власти отреагировали на сообщение, поступившее на прямую линию главы Чувашии Олега Николаева, состоявшуюся 27 декабря. При этом в мэрии подчеркнули, что перед Новым годом в дворцах творчества, школах, детских садах проходит около 1,5 тысячи новогодних представлений на бесплатной основе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

gcheb. cap.ru Резиденция Деда Мороза в Чебоксарах

«Перед Новым годом в детских садах, школах, дворцах творчества проходит около 1,5 тысячи новогодних представлений на бесплатной основе. Проект «Резиденции Деда Мороза» — это инициатива предпринимателя, частный проект», — указано в ответе на сообщение под постом прямой линии.

«Действительно, в этом году место для резиденции Деда Мороза на Красной площади выделено чебоксарскому предпринимателю, так мы поддерживаем малый бизнес в рамках национального проекта МСП. Красная площадь является местом особой туристической привлекательности, сюда стекаются тысячи горожан, жителей Чувашии, туристы», — написал глава администрации Чебоксар Денис Спирин на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что в Чебоксарах достаточно много мест, где новогодние развлечения для детей и взрослых доступны бесплатно. Например, в парке «Амазония» открылся Дом Деда Мороза с графиком работы 29, 30 декабря, 2–8 января с 12:00 до 20:00 по местному времени с часовым перерывом. 31 декабря с 12:00 до 15:00, а 1 января с 15:00 до 20:00. В Лакреевском парке сказочный домик будет работать ежедневно со 2 по 7 января с полудня. Ребята смогут пообщаться и сфотографироваться с зимним волшебником.

Напомним, глава Чувашии пообещал автору вопроса о резиденции Деда Мороза переговорить с главой администрации Денисом Спириным. «Если раньше это было бесплатно, то так и должно оставаться», — отметил Олег Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах завершаются последние новогодние приготовления. К предстоящим праздникам оформлены знаковые площадки столицы Чувашии, организованы новогодние представления и бесплатные экскурсии. Более полутора тысяч утренников, новогодних балов пройдут в учреждениях культуры, школах и детских садах. В школах дополнительного образования и в библиотеках города работают новогодние мастерские, где можно изготовить подарки для близких, литературные салоны, встречи с интересными людьми, в том числе в период новогодних каникул. В театрах запланированы новогодние сказочные представления.