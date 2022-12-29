Львов, Украина, 29 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Без электроэнергии во Львове 29 декабря остались 90% потребителей, написал глава города Андрей Садовой в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Без света

«90% города — без света, — говорится в сообщении. — Ждём дополнительной информации от энергетиков».

По его данным, в городе остановилось движение электротранспорта. Ожидаются проблемы с водоснабжением. Поэтому в городе, пишет Садовой, организуют питание критической инфраструктуры от дизельных генераторов.

Ранее глава Львова заявил, что в городе гремят взрывы, и призвал горожан спуститься в укрытия.