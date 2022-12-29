Москва, 29 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Фишинговую рассылку в мессенджере WhatsApp, в которой потенциальным жертвам предлагается выиграть алкоголь от крупных ритейлеров, устроили в России мошенники. Об этом 29 декабря рассказали в «Лаборатории Касперского».

Домье Оноре. Поймать мошенника

«В декабре эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили волну скам-рассылок с розыгрышем алкоголя к новогоднему столу. «Письмо счастья» распространяется через WhatsApp. В нем пользователю предлагается выиграть алкогольный напиток. Приз якобы предоставляет крупный ретейлер по продаже спиртного», — приводит сообщение «Лаборатории Касперского» РИА Новости.

Также уточняется, что для участия в такой «акции» мошенники предлагают ответить на несколько простых вопросов, разослать ссылку на акцию друзьям, а затем либо оставить свои данные для бесплатного получения алкоголя, либо заплатить за неё один рубль, указав данные своей карты, и в том числе CVV-код.

Кроме этого, указывается, что фишинговая рассылка является массовой, так как пользователи пересылают её друг другу из-за того, что злоумышленники называют такую пересылку мошеннических сообщений повышающей шансы на выигрыш.

При этом отмечается, что мошенники начали такую рассылку 20 декабря и в первый же день удалось найти и заблокировать свыше 40 уникальных доменов.

«Для кого-то один рубль может показаться совсем незначительной суммой. На это и рассчитывают злоумышленники, которых интересует не рубль, а данные карты, включая CVV-код», — рассказала контент-аналитик компании Ольга Свистунова, добавив, что эти данные могут быть использованы для других мошенничеств и кражи денег с карт их жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря находящийся в розыске украинский миллиардер Константин Жеваго был задержан правоохранительными органами в курортном городе Франции Куршевеле.