Москва, 29 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Инициатива режима Киева о том, чтобы провести на площадке ООН 24 февраля «мирный саммит», — это бредовая идея и пиар-акция Вашингтона. Об этом 29 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Как напомнила российский дипломат, ранее в Киеве предложили созвать 24 февраля 2023 года, в годовщину начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, «мирный саммит» на площадке ООН, что должно якобы поспособствовать выполнению «формулы мира», ранее предложенной главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обратил внимание, что западным странам необходимо начать диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий.