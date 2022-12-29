Киргизия и Узбекистан урегулировали пограничный вопрос
Киргизия поставила точку в пограничном вопросе с Узбекистаном
Бишкек, 29 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Киргизия и Узбекистан поставили точку в пограничном вопросе. Об этом 29 декабря заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров.
По словам президента, стороны завершили процедуры по уточнению линии прохождения государственной границы. При этом Садыр Жапаров не уточнил, о подписании какого документа с Узбекистаном идет речь.
Президент Киргизии также заявил о произошедших осенью протестах против передачи в рамках урегулирования пограничных споров Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища.
«Почти 70 лет Кемпир-Абадом управлял соседний Узбекистан, теперь мы будем делать это совместно», — пояснил глава государства Киргизии, добавив, что в соглашении предусмотрена норма о необходимости подавать воду в киргизские села.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Уларбек Шаршеев в ходе переговоров достиг ряда договорённостей с командующим Погранвойсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали.
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