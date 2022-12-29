Бишкек, 29 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Киргизия и Узбекистан поставили точку в пограничном вопросе. Об этом 29 декабря заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По словам президента, стороны завершили процедуры по уточнению линии прохождения государственной границы. При этом Садыр Жапаров не уточнил, о подписании какого документа с Узбекистаном идет речь.

Президент Киргизии также заявил о произошедших осенью протестах против передачи в рамках урегулирования пограничных споров Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища.

«Почти 70 лет Кемпир-Абадом управлял соседний Узбекистан, теперь мы будем делать это совместно», — пояснил глава государства Киргизии, добавив, что в соглашении предусмотрена норма о необходимости подавать воду в киргизские села.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Уларбек Шаршеев в ходе переговоров достиг ряда договорённостей с командующим Погранвойсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали.

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