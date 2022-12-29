Пекин, 29 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства обороны Китайской Народной Республики Тань Кэфэй в ходе брифинга 29 декабря отметил успешное стратегическое военное сотрудничество Китая и России в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

«В этом году мы добросовестно реализовывали глобальные инициативы в области безопасности, продолжали углублять практические обмены и сотрудничество между китайскими и российскими вооруженными силами и поддерживали стратегическую координацию между армиями двух стран на высоком уровне», — заявил представитель ведомства.

Прошедшие в период с 21 по 27 декабря совместные военные учения вооруженных сил России и Китая были названы китайской стороной успешными и плодотворными.

Ранее издание Foreign Affairs сообщало об убедительной победе Российской Федерации и Китайской Народной Республики в борьбе с экономическими санкциями США и ЕС.