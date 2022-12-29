Львов, Украина, 29 декабря, 2022, 11:21 — ИА Регнум. О взрывах в ряде украинских регионов 29 декабря сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Упоминается, со ссылкой на местные власти, о взрывах во Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской областях.

Так, глава Харьковской области заявил о четырёх ударах, о взрывах сообщил глава Львова Андрей Садовой.

Глава Хмельницкой области Сергей Гамалий также заявил о ракетных ударах. Глава Житомирской области Виталий Бунечко заявил, что работают системы ПВО.

Ранее украинские власти заявили о взрывах в Киеве и Киевской области.