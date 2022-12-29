Лима, 29 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Конфликт на Украине завершится уже в следующем году. Такое предсказание сделали шаманы в Перу, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Уточняется, что предсказание было сделано 28 декабря во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме.

По словам шаманов, мирное соглашение по конфликту на Украине будет заключено до августа 2023 года.

«Хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем всё успокоится, придёт мир, спокойствие, вот, что мы увидели», ― рассказал один из шаманов Клеофе Седано.

Помимо этого, шаманы предсказали на 2023 год сильное землетрясение. По их словам, оно произойдёт не в столице Перу, а «в северной части Америки, возможно в США».

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«Будет много трагедий, в основном климатических», ― добавил шаман Уолтер Аларкон.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на территории Украины может затянуться надолго, но закончится переговорами между Москвой и Киевом. При этом, по его словам, любое решение должно обеспечивать победу Украины «как суверенного, независимого государства». Генсек НАТО отметил, что самый быстрый способ добиться такой цели — это обеспечивать Киеву военную поддержку.

Столтенберг уверен, что Россию не стоит недооценивать, так как она планирует затяжной конфликт.