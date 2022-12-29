Симферополь, 29 декабря, 2022, 11:11 — ИА Регнум. О завершении интеграции энергосистем Крымского полуострова сообщил 29 декабря заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак на совещании с открытия трех подстанций в Крыму.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По словам замминистра, полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части РФ завершена. Евгений Грабчак также заявил, что энергосистема Крыма еще больше интегрируется.

«Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ», — сообщил замминистра энергетики России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что ситуация с запасами топлива и ценами на бензин в России находится под контролем.