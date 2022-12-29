Брянск, 29 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Брянской области средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники. Об этом 29 декабря сообщил губернатор области Александр Богомаз в телеграм-канале.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Согласно полученным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росавиации заявили, что режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года. Полеты временно ограничены, в частности, в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Геленджика, Краснодара.

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