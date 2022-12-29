Вашингтон, 29 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Специальный комитет палаты представителей Конгресса США, который расследует штурм американского Капитолия 6 января 2021 года, мог отозвать свою повестку экс- президенту США Дональду Трампу для дачи показаний из-за того, что считает, что экс-глава государства не совершал ничего противозаконного. Об этом бывший американский лидер сообщил в ночь на 29 декабря на странице в своей соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мне только что сообщили, что неизбранный комитет, состоящий из политических бандитов, отозвал повестку в мой адрес по поводу протеста 6 января против нечестных выборов президента 2020 года. Они это сделали, возможно, потому что знали, что я ничего плохого не делал, или потому, что они [поняли, что] проиграют дело [об оспаривании повестки] в суде», — написал он в своём сообщении.

При этом Трамп добавил, что, как он считает, американские законодатели могли принять такое решение в том числе и из-за якобы вмешательства ФБР в «фальсификацию результатов выборов» президента США осенью 2020 года.

«В любом случае повестка мертва!» — подчеркнул бывший американский президент.

Отметим, 28 декабря специальный комитет палаты представителей Конгресса США отозвал повестку о явке для дачи показаний Трампа из-за завершения срока его работы, в связи с чем он больше не может запрашивать документы и информацию.