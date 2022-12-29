Ереван, 29 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства 29 декабря заявил о намерении выделить Нагорному Карабаху 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается день ото дня в результате перекрытия Лачинского коридора. Сотни семей в Нагорном Карабахе продолжают оставаться разделенными, оказавшись по разные стороны блокады», — говорится в сообщении.

Также Пашинян заявил о создании рабочей группы для поддержки народа Нагорного Карабаха и оказания срочной гуманитарной помощи. Для начала было принято решение о выделении Нагорному Карабаху дополнительной поддержки в размере 10 миллионов долларов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ООН выступили с призывом к Армении и Азербайджану как можно быстрее решить вопрос Лачинского коридора путем переговоров.