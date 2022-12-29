Анкара, 29 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами 29 декабря заявил, что Анкара не допустит расширения границ территориальных вод Греции в Эгейском море.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы не допустим расширения 12-мильной зоны территориальных вод в Эгейском море даже на одну милю. Решение нашего парламента по этому вопросу, принятое в 1995 году, всё ещё в силе», — сказал представитель ведомства.

Стоит отметить, что по решению, принятому парламентом Турции в 1995 году, Анкара будет расценивать любое расширение Грецией границ территориальных вод в Эгейском море в качестве повода для начала военных действий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Мевлют Чавушоглу сообщал о планирующихся переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.