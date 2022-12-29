* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тюмень, 29 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Обыск в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), прошёл 29 декабря в Тюмени у журналиста местного портала 72. RU Артура Галиева.

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Уточняется, что обыск проводили более пяти представителей силовых структур. У журналиста изъяли компьютеры, телефоны и флешки — все носители информации.

Галиев сообщил, что ему задавали вопросы, касающиеся бывшего депутата Госдумы Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об основаниях для обыска информации не приводится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в семи регионах прошли обыски по уголовному делу в отношении Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Бывшего депутата (полномочий лишён в 2016 году), бежавшего из России на Украину, обвиняют в распространении фейков о российских Вооружённых силах.

Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) после начала на территории Украины спецопарции ВС России развернул активную деятельность по дискредитации российской армии. Для этой пропаганды был создан телеканал «Утро февраля». В октябре Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был включён в России в список физлиц — иноагентов.

По его инициативе 5–7 ноября в Польше прошёл так называемый Съезд народных депутатов, якобы собравший «единственных представителей общества и государства, имеющих демократическую легитимность».