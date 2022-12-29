Донецк, 29 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка и Горловка подверглись обстрелам со стороны бандеровских формирований. Об этом 29 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что обстрел Кировского и Петровского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 08:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 09:45 и 09:55 киевские нацисты выпустили по Горловке четыре снаряда калибра 122 мм и 15 ракет из реактивных систем залпового огня «Град», в 10:24 — шесть снарядов калибра 155 мм по Кировском району Донецка, в 10:27 — пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и в 10:30 — шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования поздно вечером 28 декабря обстреляли несколько районов Донецка.