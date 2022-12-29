Париж, 29 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Объявление Пекина об окончании политики «нулевого ковида» с 8 января было воспринято с большой обеспокоенностью несколькими странами, включая Францию, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил правительство подумать о мерах по защите жителей Франции от коронавирусной инфекции.

«Эммануэль Макрон уже попросил правительство подумать о соответствующих мерах по защите французов в этом контексте как на национальном, так и на европейском уровне», — сообщает Елисейский дворец.

«На данный момент Макрон попросил посмотреть и подготовить предложения на ближайшие дни», — уточнило ведомство.

Италия уже объявила, что введет обязательные тесты на коронавирус для всех путешественников из Китая, в то время как США рассматривают аналогичные меры.

«Международное сообщество все больше обеспокоено нынешними вспышками COVID-19 в Китае и отсутствием прозрачных данных, включая данные о геномной последовательности вируса», — заявили официальные лица в США.

Со своей стороны, Япония начиная с 30 декабря восстановит обязательные ПЦР-тесты для путешественников с материковой части Китая.

Напомним, все путешественники, прибывающие в Китай, должны были соблюдать обязательный карантин с марта 2020 года. Сначала он длился три недели, в июне он был сокращен до одной, а затем до пяти дней в прошлом месяце. Отмена этого правила в январе также будет означать реклассификацию COVID-19 как инфекционного заболевания категории B, что позволит властям ослабить контроль. Ранее китайские миграционные власти также объявили, что с 8 января будет отменено ранее введенное обязательное тестирование при прохождении таможенного контроля на наличие COVID-19.