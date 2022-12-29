Москва, 29 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Программа льготной ипотеки в России будет действовать ещё полтора года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается 29 декабря на сайте правительства России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

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«Льготная ипотека будет доступна до 1 июля 2024 года по ставке до 8%. Заём можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка», ― говорится в сообщении правительства в телеграм-канале.

В правительстве напомнили, что максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов ― 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.

Кроме того, расширяются условия программы «семейная ипотека». Теперь программа доступна для семей, где есть два ребёнка, которым ещё не исполнилось 18 лет. При этом ставка по кредиту в рамках этой программы останется прежней ― 6% годовых.

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Так же, как и в «Льготной ипотеке», максимальный размер субсидируемого кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. Максимальный размер займа также может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, программа льготной ипотеки с господдержкой была введена в России в апреле 2020 года с целью поддержать рынок недвижимости в период резкого падения покупательского спроса. Государство предоставило гражданам возможность оформлять жилищный кредит под 6,5% годовых. Изначально срок действия программы был определён до 1 ноября 2020 года, а затем продлён.

В настоящее время Центробанк выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отказ от льготной ипотеки должен быть плавным. Он также предложил продлить программу льготной ипотеки в России до 1 июля 2024 года. При этом ставку по ней поднять до 8%.