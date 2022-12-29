Вашингтон, 29 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Из-за того что Киев и страны Запада неоднократно подрывали доверие президента России Владимира Путина он имеет все основания, чтобы не доверять им. Об этом 29 декабря говорится в статье журналиста издания The American Conservative Дуга Бэндоу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В качестве одного из примеров Бэндоу приводит слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ранее назвавшей Минские соглашения «попыткой дать время» Киеву.

«По сути она признала, что лгала и вводила в заблуждение Москву», — говорится в материале.

Также уточняется, что подозрения Москвы в отношении стран Запада могут оказаться серьёзным препятствием для мирных переговоров по разрешению кризиса на территории Украины.

«На Западе отказываются брать на себя ответственность за войну, однако именно лживые обещания западных политиков России относительно нерасширения НАТО на восток посеяли первое зерно раздора. Их руки тоже в крови», — отмечается в публикации.

При этом, как считает Бэндоу, последовательное несоблюдение российских красных линий со стороны западных стран способствует затягиванию противостояния, так как «стабильный мир должен удовлетворять минимальные опасения обеих сторон».

«Любые попытки победить, унизить или даже расчленить Россию рискуют спровоцировать Армагеддон», — добавляется в статье.

Кроме того, журналист указывает, что к правительствам стран Запада было бы больше доверия, если бы они жили по так «яростно» защищаемым ими принципам.

«Вашингтон на протяжении 200 лет с пеной у рта провозглашал святость доктрины Монро, которая подразумевает невмешательство США и Европы в дела друг друга, однако стоит российскому лидеру напомнить об этих важных принципах, союзники Киева выражают шок и ужас», — указывается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что сложно сказать, остались ли ещё на Украине адекватные политики.