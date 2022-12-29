Москва, 29 декабря, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обратил внимание, что западным странам необходимо начать диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Российская дипломатия не склонна к пораженчеству. Это западники то и дело заявляют, что всё пропало. Снова пытаются заставить мир бояться иранской угрозы», — заявил Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря.

Также глава российского внешнеполитического ведомства обвинил западные страны в попытке раскачать ситуацию внутри Ирана: «У финишной черты американцы и европейцы резко сбавили обороты, переключившись на раскачивание внутриполитической обстановки в Иране».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о грядущих переговорах с российским коллегой, которые пройдут, вероятнее всего, в начале 2023 года.