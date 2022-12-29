Москва, 29 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана на сегодня нет и быть не может. Об этом 29 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«Жизнь доказала, что СВПД не имеет разумной альтернативы», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости глава МИД России.

Он также отметил, что спекуляции на тему пресловутого «плана Б» и прочих неприемлемых вариантов являются безответственными.

«Переход к ним ведёт к эскалации, гонке вооружений, открытому конфликту с необратимыми последствиями», ― пояснил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва с целью долгосрочной нормализации обстановки вокруг Ирана ранее выдвинула Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. В настоящее время этот документ находится на рассмотрении в столицах «заливных» государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокопоставленный дипломатический источник заявил, что США не хватает политической воли, чтобы сделать последний шаг к заключению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По его словам, звучащие из-за океана заявления «заставляют сомневаться в приверженности нынешней администрации США своим обещаниям вернуть Америку в СВПД».

Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сейчас идёт процесс реанимирования «сделки», и непреодолимых проблем, препятствующих этому, нет, но есть помехи. По его словам, перспективы её восстановления могут полностью перечеркнуть попытки наращивать давление на Иран, «надуманные выпады, единственной целью которых является провоцирование других участников».