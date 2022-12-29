Москва, 29 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики. Об этом глава МИД страны сообщил в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными», — заявил Сергей Лавров, отвечая на вопрос, есть ли на Украине политик, с котором Москва была бы готова вести переговоры.

«Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политиков, находящихся у власти в Киеве, недоговороспособными русофобами.