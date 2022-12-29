Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Остающийся в состоянии простоя с марта 2022 года петербургский завод южнокорейского автоконцерна Hyundai начал производить кузова автомобилей Hyundai Solaris для дальнейшей поставки на сборочное производство Hyundai в Алма-Ату (Казахстан). Ранее такие же автомобили выпускались на самом заводе в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге (архивное фото)

Как сообщили «Ведомости», линия по изготовлению кузовов на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Петербурге была перезапущена «недавно». Вслед за этим предприятие может наладить выпуск и поставку в Казахстан кузовов для кроссовера Hyundai Creta, также ранее выпускавшегося в Северной столице.

Напомним, в декабре 2022 года концерн Hyundai объявил сотрудникам в Петербурге о скором начале массовых сокращений и предстоящей консервации предприятия, которое было вторым в России по объемам выпуска легковых автомобилей после АвтоВАЗа, но приостановило работу в марте 2022 года из-за логистических проблем после введения антироссийских санкций.