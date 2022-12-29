Белгород, 29 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании российской системы противовоздушной обороны (ПВО) над городом Белгородом и прилегающими районами.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы», — говорится в распространенном сообщении, опубликованном 29 декабря в Telegram-канале губернатора региона.

Также Гладков отметил, что спасатели уже потушили огонь, не дав ему распространиться дальше места падения фрагмента снаряда.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что подросток, получивший 24 декабря травму стопы после контакта с взрывоопасным предметом в Белгородской области, был доставлен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.