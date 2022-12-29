Красногорск, 29 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Раненный в результате обстрела киевскими боевиками гостиницы в Донецке экс-глава государственной корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин 29 декабря опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» первую фотографию после проведенной ему операции.

Government.ru Дмитрий Рогозин

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал он в сообщении к фотографии и пожелал всем хорошего и плодотворного дня.

При этом ранее сообщалось, что Рогозину успешно удалили осколок из шейного позвонка в одной из больниц в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 декабря боевики киевского террористического режима обстреляли гостиницу «Шеш-Беш» в Донецке, в результате чего Рогозин получил ранение в позвоночник.